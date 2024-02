FC Barcelone : Robert Lewandowski a carte blanche pour son avenir !

Cette saison, le FC Barcelone est en difficulté. Troisièmes de Liga, les Catalans sont loin de leurs standards de la saison passée et Xavi peine à retrouver la formule gagnante. Décrié par les supporters culés, l’ancien milieu de terrain a d’ailleurs annoncé qu’il quitterait le banc barcelonais à l’issue de la saison. Et depuis son annonce, le Barça reste sur deux victoires consécutives en championnat dont un succès brillant hier sur la pelouse du Deportivo Alavés (3-1).

Sur ses deux rencontres, Vitor Roque s’est illustré. Unique buteur en milieu de semaine contre Osasuna (0-1), le jeune attaquant brésilien a récidivé ce week-end alors qu’il était entré en jeu quatre minutes plus tôt. Expulsé pourtant quelques minutes plus tard pour deux cartons jaunes sévères, El Tigrinho a d’ailleurs été défendu par tout son club ce dimanche dans un contexte hostile envers l’arbitrage ibérique. Brillant pour ses débuts, le buteur de 18 ans pourrait ainsi chambouler la hiérarchie chez les pensionnaires du Camp Nou. D’autant plus que Robert Lewandowski connaît une saison difficile malgré un regain de forme depuis le début de la nouvelle année.

Le buteur polonais de 35 ans compte 14 buts et 6 passes décisives cette saison en 31 rencontres. Un bilan honorable mais bien loin des habitudes de l’ancien bourreau des surfaces du Bayern Munich. Sous contrat jusqu’en 2026, son avenir fait forcément parler en Catalogne. Et selon les informations de Sport ce dimanche, "Lewy" a toutes les cartes en main pour son avenir. Hésitant à quitter les pensionnaires du Camp Nou cet été face aux incertitudes sportives, le Polonais serait désormais rassuré et s’imaginerait bien rester encore longtemps à Barcelone.

Au sein de la direction barcelonaise, le désir du buteur expérimenté sera respecté et il ne devrait pas être poussé vers la sortie. En revanche, il ne sera également pas retenu en cas de belle offre qui pourrait l’intéresser d’après les indiscrétions du média catalan. D’un point de vue salarial, le transfuge du Borussia Dortmund touchera le même salaire pour sa troisième année à Barcelone tant les équipes de Joan Laporta sont satisfaites de son apport sur le pré et en tant que mentor dans le vestiaire catalan. En attendant le nouveau projet insufflé par le futur technicien du Barça, RL9 serait excité par le projet de l’actuel troisième de Liga et l’idylle devrait encore perdurer sur les bords de la Costa Brava !