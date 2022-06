Maxime Lopez juge la rumeur Gianluca Scamacca au PSG

La suite après cette publicité

Interviewé dimanche par La Provence, le milieu de terrain de Sassuolo, Maxime Lopez, a expliqué avoir discuté avec son coéquipier Gianluca Scamacca pour lui déconseiller de rejoindre le PSG, qui s’intéresse à l’attaquant italien de 23 ans. L’ancien Marseillais a précisé que c’était une blague et qu’il comprenait parfaitement que l’international italien (7 sélections) soit intéressé par l’idée de rejoindre le club de la capitale et ses stars.

« Quand l’info est sortie, je lui ai écrit. Je lui ai déconseillé d’y aller en rigolant ! Qui je suis pour lui déconseiller ? Pour moi qui suis Marseillais, Paris, ça ne me fait pas trop rêver. Mais pour un joueur comme Gianluca qui monte, ça fait rêver de se dire qu’il va peut-être jouer avec Mbappé, Neymar et Messi. Il doit se poser la question. En janvier, il m’avait qu’il préférerait rester en Italie. Entre les joueurs du club, les moyens, le confort, beaucoup d’étrangers rêvent d’aller à Paris », a déclaré Lopez au sujet de son coéquipier qui a inscrit 16 buts et délivré une passe décisive en 38 matches la saison dernière.