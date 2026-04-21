Ligue 1 : la sonorisation testée lors d’OM-Nice

La Ligue 1 va poursuivre ses tests de sonorisation des arbitres. Après une première utilisation concrète lors de Lyon-Lorient (2-0, le 12 avril dernier), le dispositif sera reconduit à l’occasion du choc entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice, ce dimanche, rapporte RMC Sport. L’arbitre de la rencontre sera ainsi équipé d’un micro et pourra expliquer ses décisions directement au public du Vélodrome en cas de recours au VAR.

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Cette innovation s’inscrit dans une 31e journée particulière, puisqu’elle sera diffusée gratuitement sur la plateforme Ligue 1+. Le diffuseur compte également sortir le grand jeu pour séduire de nouveaux abonnés d’ici la fin de saison : une Spider Cam sera notamment déployée pour OM-Nice, des caméras HF équiperont les principales affiches du week-end et une immersion renforcée sera proposée dès l’avant-match avec, selon la chaîne, « des micros ouverts dès l’échauffement, des micros portés par le staff technique et certains joueurs, ainsi qu’un accès aux vestiaires élargi et enrichi ».