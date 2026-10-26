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Ballon d’Or

Ballon d’Or 2026 : le classement de la 15e à la 11e place

Par Aurélien Macedo
1 min.

Le classement du Ballon d’Or 2026 continue de se dévoiler tout doucement avant la cérémonie qui commencer à 21h du côté de Londres. Et c’est une petite surprise qu’on retrouve à la 15e place. Vainqueur de la Premier League avec Arsenal dont il a été le moteur, mais également troisième de la Coupe du Monde avec l’Angleterre, Declan Rice se retrouve à ce rang. Juste devant lui, Vitinha s’empare de la quatorzième place. Malgré la Ligue des Champions remportée avec le Paris Saint-Germain, il n’atteint pas le top 10.

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Même son de cloche pour son coéquipier Achraf Hakimi. Le Marocain se retrouve treizième après une nouvelle grosse saison avec le club francilien et un quart de finale de Coupe du Monde avec son pays. Pau Cubarsi se retrouve de son côté à la douzième place. Vainqueur de la Coupe du Monde 2026, il est récompensé pour sa compétition. Un tournoi qui a aussi vu briller Jude Bellingham. Le milieu du Real Madrid arrive onzième.

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