Coupe du Monde 2026 : la Belgique écrase la Nouvelle-Zélande et termine en tête, l’Egypte tremble mais accroche l’Iran !

La Belgique n’avait plus le droit à l’erreur. Après deux matchs nuls décevants lors de ses deux premières sorties, les Diables Rouges abordaient cette dernière journée avec une obligation de victoire face à la Nouvelle-Zélande. Un troisième partage des points aurait pu suffire selon les autres résultats, mais les hommes de Domenico Tedesco ont préféré ne laisser aucune place au doute. Portés par un excellent Leandro Trossard, les Belges ont rapidement pris les commandes de la rencontre avant de dérouler offensivement. La Nouvelle-Zélande, déjà en grande difficulté dans cette poule, a longtemps subi la domination belge avant de sauver l’honneur en fin de rencontre.

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Au final, la Belgique s’est imposée 5-1 et valide ainsi son billet pour les seizièmes de finale en terminant à la première place du groupe grâce à une meilleure différence offensive. Trossard a été le grand artisan du succès belge grâce à son doublé mais aussi Kevin De Bruyne, buteur avant qu’Elijah Just ne réduise l’écart sur corner pour inscrire son troisième but du tournoi. Une réaction qui n’aura été qu’anecdotique puisque Romelu Lukaku, tout juste entré en jeu, a immédiatement redonné de l’air aux siens avant qu’Alexis Saelemaekers ne scelle définitivement le sort de la rencontre dans le temps additionnel. Si le score est flatteur, la prestation reste contrastée : la Belgique a largement dominé mais a longtemps manqué de justesse et d’efficacité dans le dernier geste. L’essentiel est toutefois assuré avec la qualification et la première place du groupe, tandis que la Nouvelle-Zélande quitte la compétition.

La Belgique réalise un joli coup

L’Égypte abordait cette dernière journée avec l’esprit plus léger. Grâce aux résultats des autres groupes, les Pharaons étaient déjà assurés de disputer les seizièmes de finale avant même d’affronter l’Iran. En revanche, la Team Melli jouait sa survie dans cette Coupe du monde : une défaite l’aurait quasiment condamnée, tandis qu’un nul lui permettait de conserver de bonnes chances de figurer parmi les meilleurs troisièmes. Au terme d’un match disputé, les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de 1-1. Les Iraniens ont même cru arracher la victoire dans le temps additionnel, mais un but leur a été refusé par le VAR, laissant échapper un succès qui aurait été historique. En première période, Taremi avait également manqué un penalty.

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Si l’Égypte préserve son invincibilité, cette rencontre laisse un goût amer. Les hommes d’Hossam Hassan ont été bousculés par une séduisante équipe iranienne, ont manqué l’occasion de terminer premier du groupe et repartent surtout avec plusieurs inquiétudes avant les seizièmes de finale. Mohamed Abdelmonem, tout juste de retour et titulaire pour la première fois dans ce Mondial, est sorti blessé dès le début de la rencontre. En seconde période, c’est Mohamed Salah qui a dû céder sa place, visiblement touché aux ischio-jambiers, faisant naître une grande inquiétude autour de son état physique avant le prochain tour. Comme si cela ne suffisait pas, le milieu Mohanad Lasheen a reçu un nouveau carton jaune et sera suspendu pour les seizièmes de finale. L’Iran, lui, devrait poursuivre son aventure grâce à ce point précieux, qui devrait lui permettre de terminer parmi les meilleurs troisièmes.