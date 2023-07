Manchester City n’a pas dit son dernier mot pour Kyle Walker

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich pensait avoir une autoroute pour conclure la venue de Kyle Walker. Il est un petit peu moins utilisé par Pep Guardiola cette saison, essentiellement pour des raisons tactiques et à un an de la fin de son contrat du côté de Manchester City, la voie semble relativement libre. Le géant bavarois estime même qu’une offre aux alentours de 15 M€ devrait suffire à convaincre le champion d’Angleterre et d’Europe pour un élément de 33 ans déjà.

Sky Germany affirmait même ce vendredi qu’un accord verbal a été trouvé avec le joueur pour un contrat de deux ans, plus une année en option. C’est déjà un grand pas en avant, avant de trouver un terrain d’entente avec les Cityzens. Ces derniers ont même ciblé Benjamin Pavard comme remplaçant de l’Anglais. Le Français est dans une situation peu ou prou similaire. Lui veut s’en aller du Bayern à un an de la fin de son contrat.

Manchester City veut prolonger Walker

Sauf qu’en matière de mercato, tout n’est pas aussi simple. Manchester City ne compte pas se séparer d’un élément fiable depuis sa venue il y a 6 ans en provenance de Tottenham. Ses prestations face au Real Madrid et Vinicius Junior en demi-finale de Ligue des Champions n’ont pas été oubliées. Le Daily Mail indique aujourd’hui que les pensionnaires de l’Etihad Stadium préparent une contre-proposition en prolongeant son contrat actuel.

Il s’agirait d’une prolongation d’un an, soit jusqu’en 2025. Manchester City n’est pas vraiment chaud à l’idée de le perdre, d’autant qu’il y a déjà deux départs prévus cet été en défense avec Joao Cancelo et Aymeric Laporte. Forcément la proposition bavaroise est plus alléchante car le contrat est plus long, ce qui fait hésiter l’international. Si ce dernier privilégie l’option allemande, il faudra négocier le transfert avec City. 23 M€ seront exigés.