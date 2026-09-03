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Ligue 1

Toulouse - Lille : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Hákon Haraldsson @Maxppp
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Toulouse 0-0 Lille Voir sur DAZN

Lille se déplace sur la pelouse de Toulouse ce jeudi à 20h45, dans le cadre de la 3ème journée de Ligue 1. Les Toulousains vont évoluer en 4-2-3-1 avec Restes dans les cages. Messali, McKenzie, Nicolaisen et Tapé sont placés en défense. L’entrejeu toulousain est composé de Casseres et Vossah. Hidalgo occupe la pointe de l’attaque et sera épaulé par Azizi, Jörgensen et Russell-Rowe.

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Le LOSC s’articule aussi en 4-2-3-1 avec Özer dans les buts. En défense, on retrouve Santos, Ngoy, Alexsandro et Verdonk. Le duo André-Bentaleb est placé juste devant la défense. Mbappé, Haraldsson et Sahraoui vont animer l’attaque aux côtés de Giroud, placé en pointe.

Les compositions

Toulouse :

Toulouse

4-2-3-1
Officielle

Lille :

Lille

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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