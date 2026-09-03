Toulouse - Lille : les compositions officielles

Lille se déplace sur la pelouse de Toulouse ce jeudi à 20h45, dans le cadre de la 3ème journée de Ligue 1. Les Toulousains vont évoluer en 4-2-3-1 avec Restes dans les cages. Messali, McKenzie, Nicolaisen et Tapé sont placés en défense. L’entrejeu toulousain est composé de Casseres et Vossah. Hidalgo occupe la pointe de l’attaque et sera épaulé par Azizi, Jörgensen et Russell-Rowe.

La suite après cette publicité

Le LOSC s’articule aussi en 4-2-3-1 avec Özer dans les buts. En défense, on retrouve Santos, Ngoy, Alexsandro et Verdonk. Le duo André-Bentaleb est placé juste devant la défense. Mbappé, Haraldsson et Sahraoui vont animer l’attaque aux côtés de Giroud, placé en pointe.

Les compositions

Toulouse :

Lille :