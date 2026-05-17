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FA Cup

Man City : Pep Guardiola répond sèchement aux rumeurs

Par Tom Courel
1 min.
Pep Guardiola @Maxppp

C’est officiel depuis hier : Manchester City s’est offert un deuxième trophée cette saison après une finale de FA Cup remportée face à Chelsea (1-0). À la fin de la rencontre, les réactions étaient attendues puisque Pep Guardiola venait de remporter son trophée avec les Skyblues. Seulement, au micro de TNT Sports, un journaliste a préféré entamer l’échange en lui posant une question sur son avenir.

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Le technicien espagnol serait sur le départ durant cette fin de saison, même si son contrat court jusqu’en 2027, mais celui-ci a préféré être clair à ce sujet.« Il y a tant de rumeurs, vous ne partez pas, n’est-ce pas ? Quelles rumeurs ? Des rumeurs ! Passez une agréable soirée » a indiqué l’entraîneur de City, sans répondre à la question, avec un brin d’humour.

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