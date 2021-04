Edinson Cavani a pris sa décision pour la saison prochaine

La suite après cette publicité

« Il connaît mes sentiments, il sait que j’adorerais l’avoir pour une autre année, nous en avons parlé. Je comprends que cette année a été très difficile, mais je lui ai promis qu’Old Trafford et Manchester sont un endroit différent avec les fans dans le stade. Je fais de mon mieux, des nuits comme ça aident, j’espère que nous pourrons arriver à la finale et qu’il pourra rester ici une autre année. » Interrogé récemment sur l'avenir d'Edinson Cavani, en fin de contrat en juin prochain, le coach de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer avait donné sa position. Et le message semble avoir été reçu.

Selon les informations d'ESPN ou encore de la BBC, l'ancien joueur du PSG, auteur de 33 apparitions toutes compétitions confondues cette saison pour 12 buts et 5 passes décisives, est partant pour rester une saison de plus en Angleterre, et donc accepter l'offre de prolongation des dirigeants mancuniens. D'après le média américain, le mois d'avril a été un tournant puisque l'Uruguayen a été performant, avec notamment ce doublé et trois caviars contre l'AS Rome jeudi soir en demi-finale aller de Ligue Europa.

Cavani a fini par être convaincu

Mais plus que ses performances récentes, El Matador n'était pas complètement convaincu à l'idée de revenir dès maintenant en Amérique du Sud, et notamment à Boca Juniors qui lui offrait pourtant un projet à sa mesure. L'envie de rester dans un club du plus haut niveau, de disputer la Coupe du Monde 2022 à un niveau compétitif, et bien décidément le discours d'Ole Gunnar Solskjaer, qui n'a pas cessé de tenter de la convaincre de rester une saison de plus, ont fini d'achever sa prise de décision.

L'entraîneur norvégien a également appuyé sur la fibre émotionnel. Il lui a vanté les mérites d'Old Trafford avec du public, ce que l'Uruguayen n'a jamais connu. Ainsi, en restant une saison de plus, il devrait pouvoir célébrer ses buts tout en expulsant sa rage devant ses supporters. S'il n'a pas beaucoup joué cette saison, les observateurs lui ont toujours reconnu un certain mérite, tout en saluant son comportement toujours très professionnel. Ils pourront en profiter une année supplémentaire.