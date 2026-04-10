La réponse désarmante de Gonçalo Ramos sur sa situation au PSG

Dans le monde actuel du football, les joueurs et leurs agents ne se privent plus pour monter au créneau quand la situation ne les arrange pas. Souvent, c’est pour se plaindre d’un temps de jeu pas assez conséquent, pour réclamer un nouveau contrat revalorisé ou un transfert. À Paris, Gonçalo Ramos (24 ans) a eu l’opportunité de se plaindre de son statut de supersub. Acheté définitivement pour une soixantaine de millions d’euros en 2024, l’international portugais n’avait pas trop son mot à dire quand il était en concurrence avec Kylian Mbappé, mais il avait de quoi râler quand il a vu Luis Enrique lui préférer Ousmane Dembélé, Kang-in Lee et même Senny Mayulu au poste de numéro 9.

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Une situation pas simple à gérer, car l’ancien pensionnaire de Benfica a une Coupe du Monde à préparer. Au lieu de ça, Ramos a choisi de rester silencieux et de travailler. Et comme souvent, l’international lusitanien répond présent en sortie de banc (12 buts, 2 passes décisives en 39 matches), comme ce fut le cas lors du dernier match de Ligue 1 face à Toulouse (3-1). Un état d’esprit que Luis Enrique avait salué le week-end dernier, après la victoire parisienne au Parc des Princes contre le TFC. «Aujourd’hui (le 3 avril, ndlr), Gonçalo Ramos a joué cinq minutes et il marque. Il se bat tout le temps, c’est incroyable. C’est injuste ce que je fais avec lui, mais il montre que je me trompe. C’est un peu comme un Tetris, parce que les joueurs ont l’intention et la qualité pour aider l’équipe», avait-il lâché sur Ligue 1+.

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Ramos respecte les choix de Luis Enrique

Sous contrat jusqu’en 2028, Ramos va tout de même entrer dans le money time de son avenir au Paris Saint-Germain. L’été prochain, il lui restera encore deux ans de contrat. Paris choisira-t-il de le vendre afin d’éviter de se retrouver dans une situation plus inconfortable en 2027 ? Pour le moment, les rumeurs sont plutôt calmes au sujet du Portugais. Et si c’est le cas, c’est peut-être parce que Ramos ne veut pas faire de vague. Interrogé sur son faible temps de jeu en France par le podcast "Cala-te Boca" da Megahits, le natif d’Olhão n’a pas changé son fusil d’épaule.

«La marque Benfica fera toujours partie de moi. Je suis l’un des produits du Benfica et j’ai vécu au sein du club. Tout ce que je fais et tout ce que je suis aujourd’hui est lié au Benfica. Atteindre un tel niveau est un rêve. Personne ne commence à jouer au football en se disant « je vais jouer avec Ronaldo et Mbappé ». (…) Je joue à un poste où tout repose sur les buts, mais mon travail consiste à me concentrer sur ce que je peux contrôler. Je ne contrôle pas si je joue plus ou moins, et ça ne vaut pas la peine de gaspiller mon énergie et de m’énerver pour ça, car ce sont des décisions qu’il faut respecter. Tout se passe bien pour moi et je ne veux pas laisser le reste m’affecter, car cela ne ferait que me nuire.» Malgré son rôle parfois ingrat au sein d’une équipe triomphante, Gonçalo Ramos continue de se plaire au PSG.