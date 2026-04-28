PSG : Luis Enrique est complètement lessivé !

Un match d’anthologie. Ce mardi soir, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont offert l’une des plus belles rencontres de la Ligue des Champions aux amoureux du ballon rond. Au final, ce sont bien les Parisiens qui ont pris une petite option sur la finale en s’imposant 5 buts à 4. Présent en conférence de presse après ce match fou, Luis Enrique était forcément satisfait mais le technicien espagnol a reconnu être épuisé physiquement…

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«Ça a été un match très différent, avec deux équipes d’un niveau incroyable. Les deux équipes ont montré le football qu’elles aiment. Je suis fatigué alors que je n’ai pas couru comme les joueurs. Je suis tellement fatigué que c’est difficile de me projeter dans une semaine. Il faut analyser ce match, il y a des aspects qu’on peut améliorer. Quand tu affrontes une équipe avec de telles qualités individuelles et collectives, c’est difficile. On a très bien défendu, mais on a encaissé quatre buts. Il faut se reposer, récupérer, penser au Championnat d’abord, et on va voir. Mais je pense que le retour sera similaire à ce soir.» Un discours logique au regard du spectacle offert ce mardi.