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Ligue 1

ASSE : Philippe Montanier se livre sur le barrage face à Nice

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Philippe Montanier, le coach du TFC @Maxppp

Ce dimanche, Nice a réalisé un match à oublier contre Metz. Malgré l’opposition contre une lanterne rouge déjà condamnée, les Aiglons ont concédé un nul vierge qui les condamne aux barrages pour éviter une relégation contre l’ASSE. Alors qu’une finale de Coupe de France aura également lieu pour les Niçois, un envahissement de terrain a eu lieu après ce mauvais résultat face aux Grenats. Dans ce contexte houleux, Saint-Etienne peut se frotter les mains. Alors que les deux matches auront lieu les 26 et 29 mai prochains, Philippe Montanier, le coach stéphanois, s’est exprimé ce dimanche soir à Ligue 1+ sur cette double confrontation qui s’annonce tendue :

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«Le match de ce soir est un match, mais la double confrontation en sera une autre. Je pense qu’il ne faut pas tenir compte du contexte, Nice n’a pas eu le résultat escompté ce soir. Il ne faut pas compter sur la faiblesse de l’adversaire mais sur notre force. Ils ont une finale de Coupe, chaque match a sa vérité. Ce n’est pas parce qu’ils ont perdu ce soir que ça sera le cas contre nous. On se prépare à jouer un gros match face à des joueurs et un effectif de qualité.»

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