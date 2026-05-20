Un premier départ acté à l’OL

C’est la fin de son aventure à l’OL. Arrivé en janvier dernier, Olivier Magne a annoncé la fin de sa mission hier. Accompagné de son binôme, nommé Raphaël Homat, le préparateur mental et ancien rugbyman international, était notamment présent avec le groupe rhodanien pour optimiser les performances individuelles et collectives au sein de la ville lumière.

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Avec le staff technique de Paulo Fonseca et les dirigeants, le préparateur donnait des "conseils stratégiques" dans son domaine. Magne a d’ailleurs qualifié cette expérience en Ligue 1 "d’intense et de passionnante" à la fin de cette saison. Fier du travail accompli avec les coéquipiers de Corentin Tolisso, celui-ci peut se satisfaire de nombreuses réussites. Une quatrième place accrochée et un barrage de C1 à disputer notamment.