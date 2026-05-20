Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Un premier départ acté à l’OL

Par Tom Courel
1 min.
Paulo Fonseca @Maxppp

C’est la fin de son aventure à l’OL. Arrivé en janvier dernier, Olivier Magne a annoncé la fin de sa mission hier. Accompagné de son binôme, nommé Raphaël Homat, le préparateur mental et ancien rugbyman international, était notamment présent avec le groupe rhodanien pour optimiser les performances individuelles et collectives au sein de la ville lumière.

La suite après cette publicité

Avec le staff technique de Paulo Fonseca et les dirigeants, le préparateur donnait des "conseils stratégiques" dans son domaine. Magne a d’ailleurs qualifié cette expérience en Ligue 1 "d’intense et de passionnante" à la fin de cette saison. Fier du travail accompli avec les coéquipiers de Corentin Tolisso, celui-ci peut se satisfaire de nombreuses réussites. Une quatrième place accrochée et un barrage de C1 à disputer notamment.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Paulo Fonseca

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Paulo Fonseca Paulo Fonseca
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier