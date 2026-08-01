Le gardien Vozinha veut déjà quitter Colo-Colo

Le feuilleton Vozinha connaît un incroyable rebondissement. Sensation de la Coupe du Monde 2026 avec le Cap-Vert, le gardien de 40 ans semblait promis à Colo-Colo, qui avait même officialisé son arrivée sur les réseaux sociaux avec un message de bienvenue. Mais après avoir repoussé à trois reprises son voyage vers Santiago, l’ancien portier du Cap-Vert a finalement changé ses plans et se rapproche désormais d’un transfert à la RS Berkane, au Maroc.

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Selon Globoesporte, le club marocain a considérablement avancé dans ce dossier. Berkane aurait d’abord trouvé un accord avec Bubista, le sélectionneur du Cap-Vert durant le Mondial, avant de préparer une offre officielle pour Vozinha. Le gardien attend désormais cette proposition avant de donner son feu vert définitif, ce qui devrait mettre un terme à un dossier qui a pris tout le monde de court, à commencer par Colo-Colo.