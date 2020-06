Leicester - Chelsea : les compositions probables

La suite après cette publicité

Suite des quarts de finale de la FA Cup en Angleterre, où Manchester United a déjà validé (non sans difficulté) son billet pour le dernier carré de la plus vieille compétition de l'histoire du football. La plus belle affiche de ces quarts opposera Leicester (3e de Premier League) à Chelsea (4e du championnat anglais) ce dimanche, dans un King Power Stadium toujours privé de spectateurs en raison de la pandémie de coronavirus. Les Foxes vont devoir relever la tête, eux qui restent sur deux nuls consécutifs depuis la reprise, alors que Chelsea a empoché 6 points sur 6 et a notamment offert le titre à Liverpool en battant Manchester City (2-1) jeudi. Pour cette rencontre, les deux entraîneurs devraient aligner un onze légèrement remanié mais compétitif afin de coller à leurs ambitions en coupe d'Angleterre.

Brendan Rodgers devrait ainsi opter pour un 4-1-4-1 avec le roc Schmeichel dans les buts, devant une défense composée de Justin, Evans, Morgan (à la place de Soyuncu) et Fuchs. Pérez et Barnes devraient évoluer sur les ailes alors que Choudhury (en sentinelle), Tielemans et Praet (plus avancés sur le terrain) se trouveraient au cœur du jeu de Leicester. Vardy devrait laisser sa place à Iheanacho à la pointe de l'attaque. Du côté de Chelsea, Frank Lampard ne dérogera pas à son traditionnel 4-3-3. Les cages de Kepa devraient être défendues par James, Christensen, Zouma et Alonso. Kovacic, Gilmour et Mount formeront probablement le trio au milieu de terrain. Pedro, Abraham et Pulisic devraient se charger de dynamiser le front de l'attaque des Blues alors que Giroud devrait prendre place sur le banc des remplaçants.