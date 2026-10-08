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Josep Pedrerol répond à Daniel Riolo sur la rumeur Mbappé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Josep Pedrerol @Maxppp

« Je ne comprends pas ce qu’il veut faire, cette attitude, cet éloignement de tous. Attention, le fait que Pedrerol parle comme ça… N’excluons pas un départ à la fin de la saison. » Avant-hier soir, Daniel Riolo s’inquiétait pour Kylian Mbappé, dont le nom ne cesse d’être lié à des polémiques. Pour appuyer ses propos, le célèbre éditorialiste de RMC a cité le journaliste espagnol Josep Pedrerol, souvent considéré comme très proche de Florentino Pérez.

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Les propos de Riolo ont fait réagir le principal intéressé cette nuit. « La vérité, c’est que j’ai dit que Marcos (Benito) apportait des informations et des images exclusives. Et à partir de là, ils en ont déduit que Mbappé pouvait partir ? Ils ont raison, je suis la voix de Florentino Pérez (rires). Non, mais le sujet est bien trouvé », a-t-il déclaré sur le plateau de l’émission El Chiringuito.

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