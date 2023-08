OM - Bayer Leverkusen : les compositions officielles

Derniers préparatifs pour l’OM. À une semaine de lancer leur saison par un 3e tour préliminaire aller de Ligue des champions, les Olympiens défient le Bayer Leverkusen ce mercredi soir en match de préparation devant leur public (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Un ultime test qui permettra notamment à Marcelino et aux différentes recrues de découvrir le stade Vélodrome.

Le coach espagnol présente une équipe en 4-3-3 où Soglo figure notamment dans le couloir gauche et Clauss à droite. Balerdi et Gigot forment la charnière centrale derrière une paire Kondogbia-Veretout. Enfin, l’attaque est composée de trois autres recrues avec Sarr pour accompagner Ounahi sur les ailes et Aubameyang associé à Ndiaye en pointe. En face, le Bayer Leverkusen pourrait évoluer en 5-3-2 avec notamment Xhaka derrière un duo Adli-Hlozek.

Et ça fait déjà 2-0 pour Leverkusen face à l’OM !

Les compositions :

OM : Lopez – Clauss, Balerdi, Gigot, Soglo – Sarr, Kondogbia, Veretout, Ounahi – Aubameyang, Ndiaye.

Bayer Leverkusen : Pentz – Arthur, Kossounou, Tapsoba, Tah, Grimaldo – Mbamba, Xhaka, Amiri – Adli, Hlozek.