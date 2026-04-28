Real Madrid : le geste controversé de Dani Carvajal envers Trent Alexander-Arnold

Lors de la rencontre entre le Real Madrid et le Betis en Liga, une séquence captée par les caméras de Movistar+ a rapidement fait réagir. Comme le rapporte la Cadena Cope, Dani Carvajal, resté sur le banc, a laissé transparaître son agacement face à l’attitude de Trent Alexander-Arnold. Après une perte de balle de l’international anglais, jugé trop passif dans son repli défensif, le capitaine madrilène a mimé un déplacement au ralenti, un geste explicite qui traduisait son incompréhension et sa frustration devant le manque d’intensité de son coéquipier…

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Cette scène intervient dans un contexte plus global de tensions autour de Carvajal. En effet, le latéral espagnol manque cruellement de temps de jeu, ce qui pourrait peser dans la perspective de la Coupe du Monde 2026 pour lui. Malgré les mots de Arbeloa, certaines prises de parole en interne laissent entrevoir une relation plus distante avec son entraîneur. Plusieurs observateurs espagnols pointent notamment un traitement jugé peu valorisant pour un joueur au statut aussi important dans le vestiaire madrilène. Une nouvelle polémique qui ne devrait pas ressouder le vestiaire.