PSG : le message fort de Presnel Kimpembe à Thomas Tuchel !

Après Kylian Mbappé, Keylor Navas ou encore Idrissa Gueye, c'est au tour d'un autre cadre du PSG de rendre hommage à Thomas Tuchel, démis de ses fonctions à Paris il y a quelques jours.

Cette fois-ci, c'est le roc défensif parisien Presnel Kimpembe qui a envoyé un message fort et poignant via Instagram à son désormais ex-coach. « Merci coach pour ces années. Merci à vous et votre équipe pour votre exigence, votre confiance votre énorme travail qui nous a permis de gagner beaucoup de trophées ensemble. Je vous souhaite le meilleur pour vos prochaines aventures. Top top top. » Voilà qui devrait forcément ravir le principal intéressé.