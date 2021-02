Liverpool : Jürgen Klopp dit adieu au titre

Après avoir mené les débats pendant une bonne heure, Liverpool a fini par s'incliner à Leicester 3-1. C'est la troisième défaite de suite des Reds en Premier League. L'écart se creuse avec la tête du championnat puisqu'avant le match entre Manchester City, le leader, et Tottenham, il y a 10 points d'écart. Jürgen Klopp fait d'ailleurs une croix sur le titre cette saison. Après la rencontre du jour, l'entraîneur allemand a admis que le champion en titre allait perdre sa couronne au printemps. Il souhaite plutôt que son équipe se remobilise pour conserver sa place dans les 4 premiers, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, et rester positif alors que le 8e de finale de C1 s'approche à grands pas.

«Non, honnêtement, je ne pense pas qu’on puisse combler cet écart cette année. Il faut que l’on remporte des matches et une bonne partie de notre football aujourd’hui était à nouveau vraiment, vraiment bon. Mais il faut qu’on évite les erreurs, qu’on évite les mésententes. Aujourd’hui, à deux reprises nous n’avons pas fait cela et Leicester a pu marquer deux fois. Nous ne nous préoccupons plus du titre, nous ne sommes pas idiots. Nous avons un match difficile mardi (contre le RB Leipzig en 8e de finale aller de la Ligue des Champions) et puis samedi un autre, un derby, contre Everton. C’est à cela que nous pensons et nous voulons encore avoir une saison positive.» Les regards sont tournés vers l'avenir.