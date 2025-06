Mondial des Clubs : les joueurs du PSG inconnus aux États-Unis

C’est la rançon de la gloire lorsque l’on devient une star : dire adieu à une partie de sa vie privée. Au PSG, de nombreuses polémiques ont éclaté à ce propos, notamment du temps de Neymar, époque à laquelle les virées nocturnes du Brésilien faisaient bien trop souvent les gros titres. De façon générale, une simple sortie en public devient mission impossible pour un footballeur, d’autant plus s’il évolue dans une équipe comme celle de Luis Enrique, sacrée championne d’Europe il y a à peine deux semaines. Mais alors que les Franciliens se trouvent aux États-Unis, plus précisément du côté de Los Angeles, pour disputer la Coupe du Monde des Clubs, c’est d’un bain de tranquillité dont semblent profiter les rouges et bleus.

Ce jeudi, L’Équipe nous compte le récit de la vie de l’écurie française en terres américaines. Et le média explique que lors des sorties en extérieur, pour lesquelles le staff de Luis Enrique laisse une grande flexibilité, les joueurs du club de la capitale jouissent d’un anonymat total. Que ce soit en croisant des étudiants à l’Université d’Irvine, camp d’entraînement, ou en prenant des clichés le long du Walk of Fame, personne ne vient déranger les récents tombeurs de l’Atletico de Madrid. Seul Parisien à avoir été interpellé en pleine rue : Désiré Doué, reconnu par un fan aux côtés de Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu sur l’avenue de Rodeo Drive.