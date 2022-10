OL : Laurent Blanc botte en touche concernant Houssem Aouar

Interrogé à l'issue de la rencontre remportée contre Lille (1-0), Laurent Blanc n'a pas pu échapper à la question sur Houssem Aouar (24 ans), annoncé tout proche de rejoindre la sélection algérienne. Un sujet sur lequel le technicien lyonnais n'a, cependant, pas souhaité s'étendre. Loin s'en faut.

La suite après cette publicité

«Selon certaines source sur les réseaux, Aouar va représenter l'Algérie, vous l'avez cette information vous aussi ? Non, aucune info à ce sujet. Non mais je vous dis la vérité. Merci», a ainsi rétorqué Laurent Blanc. Comme nous vous le révélions, un peu plus tôt dans la soirée, Houssem Aouar n'a, jusqu'à présent, entamé aucune démarche pour représenter la sélection nationale d'Algérie.