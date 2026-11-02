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Ligue des Champions

LdC : le groupe du PSG pour affronter Villarreal

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Lucas Hernandez buteur avec le PSG @Maxppp
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Villarreal PSG
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1 4.60 N 4.60 2 1.49 1er pari remboursé Voir sur CANAL+ FOOT

Le PSG se déplace du côté de Villarreal pour la 4e journée de Ligue des Champions, ce mardi. Un déplacement périlleux pour les hommes de Luis Enrique, qui ont fait le plein de points lors des trois premières journées, avec des victoires de prestige contre Manchester City et le FC Barcelone.

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Pour affronter Villarreal, Luis Enrique a convoqué un groupe de 21 joueurs, dont sont absents les blessés de longue durée, comme Kvaratskhelia, Dembélé, et Nuno Mendes. Marquinhos est toujours indisponible. Boly et Ndjantou sont de nouveau intégrés dans le groupe.

Le groupe du PSG :

Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, Fabian, Ferran, Akliouche, Digne, D. Doué, Longoni, Vitinha, L. Hernandez, Godts, Mayulu, Dro, Chevalier, Zaïre-Emery, Safonov, Boly, Ndjantou, Pacho, João Neves

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