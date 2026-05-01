Lorient a auditionné un nouvel entraîneur

Ces dernières semaines, Lorient impressionne en Ligue 1. Et à seulement trois journées de la fin, le club pointe à la 9e place du classement. Le maintien est évidemment largement assuré et le club peut donc se pencher sur la saison prochaine. Bien qu’il soit nommé pour le titre de meilleur coach de la saison, Olivier Pantaloni ne prolongera pas l’aventure avec les Merlus et quittera donc le club dans quelques semaines.

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La direction s’active donc depuis quelques semaines pour trouver son successeur. Ce vendredi, le quotidien l’Equipe explique qu’outre Will Still qui coche plusieurs cases, Lorient a récemment auditionné Wouter Vrancken, coach de Saint-Trond, 3e de Jupiler Pro League. Le technicien belge a déjà annoncé à son président qu’il allait quitter le club. Et des échanges ont déjà eu lieu avec les dirigeants de Black Knight Football Club. Le quotidien français précise que si son profil plaît en interne, son manque d’expérience de la Ligue 1 pourrait refroidir. un peu.