L’Angleterre est dingue après la remontada de Manchester United, le Barça se moque de la crise au Real

Harry Maguire, le héros inattendu

Nous avons vécu un match d’anthologie entre Manchester United et l’Olympique Lyonnais. Mené 2-0 à la 70ème, l’OL a arraché la prolongation grâce à Tolisso et Tagliafico. A dix après l’expulsion de Tolisso, les Lyonnais ont ensuite mené 4-2 grâce à un but magique de Cherki et un penalty de Lacazette avant de se faire remonter 5-4 avec 2 buts coups sur coups en moins de 2m. Un scénario dingue «à en pleurer» comme le placarde L’Equipe ce vendredi matin. En Angleterre, énorme joie évidemment ce matin après la qualification héroique des hommes des Red Devils. Pour le Daily Mirror, c’était tout «simplement magique». C’est dans ce genre de soirée que le Théâtre des Rêves porte à merveille son nom. «Incroyable», lâche le Daily Mail en mettant en avant le héros de la soirée, Harry Maguire, auteur du but libérateur. Un héros improbable tant ce dernier semblait au fond du trou il y a encore peu. Le «miracle» Maguire, relaye The Guardian sur sa Une. Dans une saison ô combien compliquée, Manchester United peut rêver d’aller au bout de cette compétition et décrocher un billet pour la Ligue des Champions en cas de sacre. Le Daily Star salue le «Ruben Time» qui a pris la relève du célèbre Fergie Time. Présent dans les tribunes, Sir Alex Fergusen a par ailleurs dû apprécier le spectacle. Manchester United affrontera l’Athletic Club en demi.

Le Barça veut enfoncer le Real

Tout les voyants sont au vert au Barça bien qu’Hansi Flick a tenu à pousser un petit coup de gueule. Comme le rapporte Mundo Deportivo, Flick a resserré les vis après la défaite face à Dortmund. Son équipe a tremblé pour obtenir la qualification et ça n’a pas plu à l’entraîneur allemand qui demande une exigence maximale. Comme le relaye Sport dans ses pages intérieures, l’idée d’une saison historique commence à faire son petit bout de chemin. Joueurs comme staff sont conscients de pouvoir remettre le Barça au sommet du foot européen. En plus, le FC Barcelone peut faire exploser son rival madrilène. Avec la finale du Coupe du Roi et la finale en championnat qui se rapproche, le Barça peut mettre le Real plus bas que terre. Selon le quotidien espagnol, c’est d’ailleurs la «panique à Madrid». L’idée de voir le club exploser à cause de l’ennemi en fait trembler plus d’un à Madrid.

Mbappé dans le viseur

A Madrid justement, la crise s’intensifie. Le journal Marca revient ce vendredi sur les déclarations de Thibault Courtois après l’élimination face à Arsenal. Le Belge a mis la main là où ça faisait mal. Pour lui, les individualités ont condamné le Real Madrid cette saison. L’une d’elle est particulièrement visée, c’est Kylian Mbappé. La presse espagnole en rajoute encore une couche ce matin. Le Français est pointé du doigt pour sa prestation fantomatique lors des grands rendez-vous. Hormis face à Manchester City, Mbappé a toujours déçu. Loin de son statut de meilleur joueur du monde, la recrue de Florentino Pérez se retrouve dans l’oœil du cyclone. «Fiasco Mbappé», lâche froidement Mundo Deportivo. Bref, le Français est désigné comme le principal coupable du fiasco madrilène.