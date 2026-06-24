Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs

La 3e journée et dernière journée de la phase de poules a démarré ce soir avec les matchs comptants pour le groupe B. La Bosnie est venue à bout du Qatar (3-1), pendant que la Suisse a battu le Canada (2-1) avec le 3e but de Johan Manzambi dans cette compétition. Au rang des meilleurs buteurs, le Suisse prend la 4e place, et rejoint l’Allemand Deniz Undav et Jonathan David, resté muet ce soir.

La suite après cette publicité

En tête de ce classement, on retrouve toujours Leo Messi avec ses 5 réalisations. Erling Haaland et Kylian Mbappé le suivent de près avec 4 buts. Les deux attaquants se défieront vendredi soir à l’occasion de Norvège-France (21h, heure française).