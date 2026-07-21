OL : Malick Fofana de retour à l’entraînement collectif

De très bons signaux pour Malick Fofana et l’OL. Alors que l’absence de l’ailier belge durant les premiers matchs amicaux soulevait de vive inquiétudes, d’autant plus dans un secteur offensif déjà fragilisé par le départ d’Afonso Moreira, la situation semble nettement s’éclaircir pour Paulo Fonseca et les supporters lyonnais.

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Après la vidéo rassurante de la veille annonçant son retour avec de bonnes nouvelles, l’OL a franchi une étape supplémentaire ce mardi en publiant les images du joueur de 21 ans à l’entraînement avec le groupe. Une excellente nouvelle pour le club rhodanien, qui enregistre le retour de son attaquant juste à temps pour aborder le crucial 3ᵉ tour préliminaire de Ligue des Champions face au Sparta Prague début août.