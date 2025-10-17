Que devient l’ex enfant star Youssoufa Moukoko ?

À 20 ans, Youssoufa Moukoko a déjà vécu plusieurs vies. Talent précoce du football allemand, il a souvent été surclassé et promis à un bel avenir de l’avis des observateurs. Il a aussi appris très rapidement, lui qui a été au centre des débats et des polémiques concernant son "véritable âge". Tout cela a forgé le caractère et la personnalité du natif de Yaoundé qui a connu des hauts et des bas ces dernières saisons. Pour l’aider à retrouver du temps de jeu et la confiance, le Borussia Dortmund l’a envoyé en prêt la saison dernière du côté de Nice. Mais son séjour en France n’a pas été à la hauteur des attentes. Il a fini la saison avec 2 buts et 3 assists en 22 apparitions toutes compétitions confondues. Insuffisant pour les Aiglons.

Renvoyé à Dortmund, il n’y est pas resté très longtemps. Le 28 juin, les Marsupiaux ont annoncé son départ par la voix du directeur sportif Lars Ricken. «Après un prêt qui n’a pas apporté le succès escompté, nous lui souhaitons un nouveau départ réussi à Copenhague et un environnement sportif qui lui permettra d’exploiter pleinement son potentiel indéniable.» De son côté, le joueur a avoué avoir du mal à couper le cordon définitivement. «Ce n’est pas facile de dire au revoir à un club comme le BVB, car ce club, mes coéquipiers, mes entraîneurs, mes supporters et mes incroyables supporters compteront toujours beaucoup pour moi. Je tiens à remercier toute la famille du BVB. Je serai toujours un supporter et j’espère vous revoir en UEFA Champions League.»

Une recrue déjà taillée

Prêt pour un nouveau challenge, Moukoko a souhaité relancer sa carrière dans un championnat moins exposé. Utilisé à 19 reprises toutes compétitions confondues, dont 11 fois en tant que titulaire (943 minutes de jeu), il a marqué 4 buts et délivré 1 assist. Ses premiers pas ont été intéressants et salués par Sky Germany. «Moukoko joue au Danemark depuis cette saison, et les choses semblent s’améliorer pour cet attaquant de seulement 20 ans. Il a été titulaire lors des 6 matches de championnat et a marqué son premier but pour le FC Copenhague lors d’un déplacement contre le FC Nordsjælland. Lors du match retour des barrages de la Ligue des champions, le premier but devant son public a suivi. Un but particulièrement important, dissipant ainsi tout doute quant à la qualification pour la Ligue des champions.»

Ensuite, il a été moins à son avantage, lui qui a été remplaçant sur les dernières sorties de son club en championnat danois. Encensé à ses débuts, il a été pointé du doigt le 1er octobre après sa prestation ratée face à Qarabag en Ligue des Champions. «Un match à oublier pour Youssoufa Moukoko, qui n’a jamais vraiment pris son envol avant son remplacement à la mi-temps. Il n’a pas réussi à garder le ballon, mais à sa décharge, il n’a pas eu grand-chose à faire offensivement non plus.», a notamment lâché Tipsbladet concernant le joueur sorti à la mi-temps. BT, qui l’a élu flop du match, a été bien plus sévère dans ses critiques et ses commentaires.

Moukoko en a gros sur le coeur

«Seules les images télévisées montrant son remplacement à la mi-temps ont révélé qu’il était bel et bien sur le terrain. Sinon, on aurait pu oublier qu’il y avait en réalité onze joueurs du FCK sur le terrain et non dix. C’était étonnamment médiocre de la part de ce jeune prodige acquis à grands frais, qui ressemble davantage à un recrutement raté. Choquant.» Les choses se corsent déjà pour Moukoko, dont l’irrégularité est pointée du doigt. On s’attendait à mieux après ses débuts plutôt positifs. Le joueur, lui, reste concentré et motivé. Interrogé par TV2 à la fin du mois de septembre, il a confié : «Copenhague est une ville magnifique et l’équipe joue vraiment bien. Neestrup (l’entraîneur de Copenhague, ndlr) m’a dit que je n’avais pas besoin de montrer tout de suite à quel point j’étais bon. J’ai toujours senti sa confiance, mais ce n’était pas facile pour moi au début.»

Il a ajouté : «il y a eu des occasions que je n’ai pas su exploiter, et ça m’a pesé. J’avais l’impression d’être bloqué. Les ballons ne rentraient pas. Je voulais que tout se passe parfaitement. Ça n’arrive pas quand on est trop excité et désespéré, comme je l’étais.» Moukoko, qui travaille avec une psychologue, a également profité des micros tendus pour régler ses comptes avec le BVB. «J’ai été surpris de voir combien de personnes sont prêtes à tout pour attirer l’attention. Certaines sont incroyablement cupides. Peut-être qu’un jour je réaliserai mon propre documentaire. J’ai pleuré en me demandant : “Comment m’en sortir ?” et “Quand est-ce que ça ira mieux ?” Beaucoup de gens disent simplement : “Tout va bien” après des moments difficiles. Mais je veux en parler. Parfois, il faut apprendre à crier à l’aide. Mon expérience m’a montré que lorsque les choses vont bien, tout le monde est là, mais lorsque les choses ne vont pas bien, seules quelques personnes sont là.» Elles devront encore être là à Copenhague, où Moukoko essuie déjà certaines critiques.