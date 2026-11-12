Équipe de France : 2 journalistes madrilènes taillent Mbappé

Forcément, les mésaventures de Kylian Mbappé en sélection sont rapidement parvenues aux oreilles des médias espagnols. Alors que la relation entre le joueur madrilène et Zinédine Zidane serait de plus en plus tendue, les journalistes espagnols semblent clairement se ranger du côté de l’ancien entraîneur madrilène, comme on a pu le voir dans l’émission El Chiringuito de Jugones.

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« Moi ça me semble bien (que Zidane retienne Mbappé, NDLR). Si un sélectionneur a une star, qui doit donner l’exemple, il doit rester. Ce n’est pas possible qu’il parte au moindre petit truc. Si je suis Zidane, il doit rester jusqu’à dimanche pour jouer avec la Turquie », a indiqué Tomas Roncero. « En France, ils parlent d’un affrontement entre Mbappé et Zidane. C’est l’inverse de ce qui se passe avec Lamine Yamal (mis au repos par De La Fuente, NDLR). Si Mbappé veut partir et Zidane dit non, et bien il y a un clash important. Le problème, c’est de se demander si on peut avoir confiance en Mbappé », a indiqué le présentateur Josep Pedrerol, qui doute donc de la blessure du numéro 10 du Real Madrid.