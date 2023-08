L’AS Monaco présente le maillot extérieur pour la saison 2023-2024

Après avoir présenté ses maillots domicile - avec la traditionnelle diagonale - et third - en bleu, l’AS Monaco a présenté ce mercredi sa nouvelle tunique extérieur pour la saison à venir. Un vêtement en noir orné de doré pour faire ressortir le col, les bordures de manches ainsi que les différents logos présents à l’avant. Une volonté de rappeler «l’histoire du Club et le lien qui l’unit à la Principauté de Monaco», peut-on lire dans le communiqué.

«La couleur noir symbolise la rigueur et la détermination, des valeurs qui ont permis à l’AS Monaco de bâtir l’un des plus beaux palmarès du championnat de France. Ce glorieux héritage est souligné par la couleur or que l’on retrouve sur l’écusson du Club, le col et les manches de la tunique, ainsi que sur l’Omini Kappa», explique ensuite l’équipementier transalpin. Enfin, on retrouve la mention « Daghe Munegu » inscrite sur l’extérieur du col, rappelant la passion des supporters Rouge & Blanc, comme sur les autres tuniques de l’exercice à venir. Les hommes d’Adi Hütter portent déjà leur nouveau maillot, lors de la coupe amicale organisée à l’Emirates face à Arsenal.

