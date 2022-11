Real : Toni Kroos préfère la Ligue des Champions à la Coupe du monde

La suite après cette publicité

Auteur d'une sacrée carrière à l'âge de 32 ans, Toni Kroos a déjà remporté de nombreux trophées nationaux, mais a surtout réalisé l'exploit de soulever cinq Ligues des Champions en seulement huit ans, ainsi qu'une Coupe du monde, remportée en 2010 avec l'Allemagne. Alors qu'il a quasiment tout remporté dans sa carrière, l'international allemand a avoué avoir quelques préférences pour ses trophées.

Au micro de Movistar, le milieu de terrain a été questionné sur ce qu'il choisirait entre ses cinq C1 et son Mondial. Et Kroos n'a pas hésité. «Je prendrais les cinq titres de la Ligue des champions, en raison de la quantité et parce que j'aime toujours la régularité. En gagner cinq en huit ans est quelque chose de très spécial. Ce n'était pas une question très difficile», a-t-il déclaré, avec le sourire. Peut-être qu'un deuxième sacre, dans quelques jours au Qatar, lui fera changer d'avis.