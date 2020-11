Manchester United : cela ne se passe pas du tout comme prévu pour Dean Henderson...

Tout semblait réglé. En faisant revenir au club Dean Henderson après deux saisons réussies en prêt à Sheffield United, Manchester United donnait l'impression d'avoir tranché. Exit De Gea, place à la jeunesse de Henderson, 23 ans, en pleine ascension. Preuve supplémentaire que le club mancunien avait décidé de miser sur lui, une juteuse prolongation de contrat jusqu'en 2025 officialisée le 26 août dernier. Sauf que dans les faits, cela ne se passe absolument pas comme attendu.

David De Gea, 30 ans, garde toujours les cages des Red Devils. Ses boulettes à répétition au cours des deux dernières années ont certes entamé son crédit, mais l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer lui accorde encore sa confiance. Visiblement, le retour de Dean Henderson a plus été prévu pour pousser l'Espagnol dans ses retranchements que le pousser sur le banc de touche. De Gea a débuté tous les matches de Premier League et deux rencontres (sur trois) en Ligue des Champions. Pour Henderson, il faut donc pour l'instant se contenter des miettes, avec deux rencontres de Carabao Cup et une titularisation face à Istanbul Basaksehir. Pas de chance pour lui, ce jour-là, les joueurs mancuniens avaient décidé de l'abandonner, à l'image du placement indigne sur le premier but de Demba Ba.

Partir pour sauver sa place à l'Euro

Livré à lui-même, toujours dans l'ombre d'un De Gea loin d'avoir rendu les armes, celui qui a enchanté deux saisons durant les fans de Sheffield United, qui sombre sans lui à la dernière place du classement de Premier League, ne parvient pas à suivre le plan qu'il s'était fixé : profiter de la baisse de régime de l'international espagnol pour lui chiper sa place, comme a pu le faire Edouard Mendy avec Kepa à Chelsea. Désormais, les questions de l'avenir à court terme de Dean Henderson se posent. Car une place à l'Euro 2021 est en jeu.

Son retour à Manchester United et la quête d'une place de titulaire devaient lui permettre de conquérir également ce fauteuil en sélection, délogeant l'irrégulier Pickford. Au lieu de cela, c'est pour sauver une place dans le groupe qu'Henderson est prêt à changer d'air au mercato hivernal. L'hypothèse d'un nouveau prêt, pour 6 mois, est évoquée, avec des clubs comme Leeds et Brighton annoncés comme intéressés. L'ascension programmée avec Manchester United n'ayant toujours pas lieu, Henderson est de nouveau prêt à prendre les chemins de traverse.