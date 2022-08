OGC Nice : l'agent de Marcin Bulka fustige l'arrivée de Schmeichel

Yvan Le Mée, agent de Marcin Bulka a été interrogé sur son joueur dans l'émission L'Equipe du soir concernant la situation du portier polonais de 22 ans. Officiellement niçois depuis le 1er juillet, le joueur formé à Chelsea devait occuper le poste de n°1 avec le départ Walter Benitez au PSV Eindhoven. Cependant, les choses ont pris une toute autre tournure avec l'arrivée de Kasper Schmeichel en provenance de Leicester. Désormais, l'ancien gardien du PSG est contraint de partager son temps de jeu avec son homologue danois, ce qui n'était pas prévu par le jeune joueur et son agent. Ce dernier explique le choix du gardien de rester à Nice et sa situation actuelle :

« La surprise (du recrutement de Kasper Schmeichel) était là évidemment. C’est l’histoire du football, en une semaine tout peut changer. On avait discuté avec Christophe Galtier et Julien Fournier, et, Marcin devait être titulaire ou prendre un gardien d’expérience, mais se partager le temps de jeu. Et évidemment avec l’arrivée et l’investissement qu’a fait le club sur Schmeichel, ça se complique un petit peu. On a discuté avec Ineos et les nouveaux dirigeants, ils voient Marcin comme le n°1 à terme, parce que c’est un joueur de talent qui a fait Chelsea et PSG. Mais la problématique, c’est que le garçon a envie de jouer évidemment dès cette année. Et ce sont les discussions que nous avons eu avec les dirigeants, uniquement il y a quelques semaines. La difficulté aujourd’hui c’est que si nous n’avions pas levé l’option à Nice, on aurait pu être n°2 au Paris Saint-Germain. C’est la discussion que nous avons eu avec les dirigeants du PSG avant la levée de l’option. Nous avons levé cette option à Nice, parce que nous avions l’assurance, même s’il ne faut rien assurer dans le football… Nous allons nous retrouver n°2 à Nice alors qu’il aurait pu le faire dans le même cadre à Paris. Après au club d’être intelligent et au coach de partager le temps de jeu cette année. » Pour le moment, Marcin Bulka n'a joué qu'un match cette saison. C'était face à Toulouse, lors de la première journée de Ligue 1 (1-1). A voir s'il obtiendra du temps de jeu avec Lucien Favre.