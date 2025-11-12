Inter : c’est de pire en pire pour Luis Henrique

La dernière fois que nous vous avons fait le point sur la situation de Luis Henrique à l’Inter, l’ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille était au plus mal. Recruté pour 23 M€, l’ailier brésilien n’avait participé qu’à six matches. Depuis, la situation ne s’est pas franchement arrangée. Il n’a pas joué la rencontre de Ligue des Champions contre Almaty et n’a disputé que deux confrontations de Serie A face à la Fiorentina et l’Hellas Vérone.

La suite après cette publicité

La Gazzetta dello Sport souligne que l’ancien Marseillais a vécu une nouvelle désillusion le week-end dernier, lors du choc entre l’Inter et la Lazio (2-0). «Luis Henrique n’est plus seulement un mystère à 23 millions d’euros, il est aussi et surtout le grand perdant du flanc gauche de l’Inter. Car le signal lancé par Chivu dimanche dernier à San Siro est clair : lorsque l’entraîneur nerazzurro, après une heure de jeu contre la Lazio, a décidé de rappeler Dumfries sur le banc, ce n’est pas le Brésilien arrivé à Appiano en provenance de Marseille qui a remplacé le Néerlandais, comme la logique l’aurait voulu, mais l’autre Brésilien, Carlos Augusto, qui jusqu’à présent a joué à la fois le rôle de remplaçant de Dimarco et celui de remplaçant de Bastoni à gauche et qui se prépare maintenant à passer, si nécessaire, sur le côté opposé. Car une chose est sûre : même si Dumfries a besoin de souffler comme tous les autres titulaires de l’Inter, Luis Henrique n’est pas l’homme de la situation pour le remplacer.»