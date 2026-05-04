Real Madrid : la terrible statistique de Ferland Mendy

Ferland Mendy a une nouvelle fois quitté le terrain sur blessure avec le Real Madrid ce dimanche. Depuis un certain temps, les chiffres qui entourent son passage en Espagne sont édifiants. Depuis son arrivée en 2019, le latéral gauche comptabilise 210 matchs joués pour 170 manqués sur blessure. Il s’agit déjà de sa 16e blessure sous les couleurs madrilènes.

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Cette fois, le diagnostic est particulièrement sévère. Avec cette blessure au tendon du muscle droit fémoral, il sera privé non seulement plusieurs mois de compétition, mais aussi et surtout de la prochaine Coupe du Monde avec l’Equipe de France. Un coup dur pour le joueur, dont la carrière reste décidément trop souvent contrariée par les pépins physiques.