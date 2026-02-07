Ligue 1 : renversé à Lens, Rennes s’enfonce en pleine crise

Le match de la dernière chance ou celui d’un nouveau départ. Quatre mois après avoir survécu à un "presque" limogeage, Habib Beye savait son avenir rebâti sur du sable. Mais cette fois, on voit difficilement par quel moyen le coach breton pourrait transformer une impasse en échappatoire. Sans Brice Samba, écarté pour des raisons d’ordre disciplinaire, les Bretons se sont inclinés sans les honneurs à Lens ce samedi (1-3).

A la pause, Rennes menait pourtant 1-0, mais on n’aurait fait offense à personne en parlant de hold-up. Sur un ballon que ne pouvait pas mieux doser la recrue Arnaud Nordin, Estéban Lepaul avait parfaitement ajusté Risser pour ouvrir le score (0-1). C’était la seule frappe cadrée des Bretons en 45 minutes, pour ne pas dire seule vraie occasion. En face, Edouard avait fait frissonner, d’une tentative lointaine, l’intérimaire Silistrie (30e), d’ailleurs peu rassurant pour sa première.

Saint-Maximin en feu pour sa première, ça sent le roussi pour Beye

La deuxième était finalement la bonne pour l’ex-Parisien, buteur après avoir parfaitement résisté à Jacquet (41e, 1-2). Passeur décisif, Ruben Aguilar endossait par la suite le costume de buteur, mais le latéral n’en était pas au bout de ses surprises. Son but de la tête sur un caviar de Thauvin allait marquer le début d’une séquence totalement lunaire, puisqu’à peine deux minutes plus tard, il écopait d’un second carton jaune pour une semelle sur le pied d’Al-Tamari. Les coups durs ne concernaient pas que Lens, puisque Beye perdait Jérémy Jacquet sur blessure quelques minutes plus tard.

Toujours est-il que même en supériorité numérique, on n’a jamais senti ces Rennais capables d’aller mettre en danger Robin Risser. Le portier artésien brillait plus avec ses pieds qu’avec ses mains, et c’est d’ailleurs lui qui allait se muer en passeur décisif pour Allan Saint-Maximin, bluffant sur son entrée. Sur un long dégagement de son gardien, l’ex-Niçois domptait le ballon. Il s’engageait dans un un contre tous osé en partant du milieu de terrain, et surprenait d’une frappe rasante le pauvre Silistrie, décidément à l’envers (78e, 3-1). Un but ô combien important, qui permet à Lens de reprendre provisoirement la tête du championnat, en attendant le Classique de demain. Rennes sombre et enchaîne une quatrième défaite de suite. Les Bretons pourraient être dépossédés de leur 6e place à l’issue de cette 21e journée, et Beye de son poste.