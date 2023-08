RC Lens : Franck Haise reconnaît la supériorité du PSG

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse après la défaite des siens (1-3) face au Paris Saint-Germain, Franck Haise a rapidement reconnu la force collective du club de la capitale. Malgré une première période prometteuse, le technicien artésien a souligné la supériorité des Parisiens. «On a plutôt été cohérents dans ce qu’on voulait faire lors de la première période, avec la volonté de chercher Paris pour l’empêcher de sortir. On ne pouvait pas avoir beaucoup de profondeur, il fallait donc récupérer le ballon assez haut, ce qu’on a réussi à faire régulièrement sans se créer trop d’occasions. Après, il y a ce but qui est venu et, en seconde période, on s’est un peu ouvert par rapport au fait d’être mené. Mais ç'a été trop vite pour vous. Même si on n’a pas abdiqué, on a essayé, mais il y avait trop d’écart entre les deux équipes».

Après deux défaites et un match nul lors des trois premières journées, le dauphin du PSG la saison passée, quinzième de Ligue 1, connaît une entame compliquée. Un faux départ qui n’empêche pas le technicien des Sang et Or de conserver un certain optimisme. «Avant que ce soit une question de recrutement, il faut améliorer ce qu’on doit améliorer avec l’équipe, peut-être accepter certaines prises de risques par moments, peut-être par moments le faire différemment. On verra. On avait des idées. Mais entre avoir des idées et les réaliser, on verra. Si on doit rester avec l’effectif que j’ai, j’en suis content. Mais je suis moins content de perdre des matches et de prendre des buts, mais ça fait partie de la vie des clubs. Il faut assumer ensemble ces mauvais moments». La victoire est désormais plus que jamais attendue, le week-end prochain, sur la pelouse de l’AS Monaco…