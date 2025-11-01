Manchester City : Erling Haaland crée la polémique pour une drôle de raison

Alors qu’il a impressionné vendredi soir avec un déguisement de Joker très réussi, Erling Haaland a également suscité la polémique ces derniers jours après avoir révélé, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, qu’il buvait deux verres de lait cru par jour. L’attaquant star de Manchester City a présenté cette habitude comme l’un des secrets de sa réussite, affirmant que ce «super aliment» est «bon pour l’estomac, la peau, les os et les muscles», selon des informations de la BBC. Le Norvégien, très à cheval sur sa santé et connu pour des routines particulières mêlant gainage, luminothérapie LED et steak tomahawk, a expliqué que cette pratique l’aide à rester au top de sa forme.

Mais ses déclarations ont fait réagir la Food Standards Agency (FSA), l’organisme britannique en charge de la sécurité alimentaire, qui a tenu à alerter le public sur les risques liés à la consommation de lait cru. Selon la FSA, ce produit «pourrait contenir des bactéries nocives pouvant provoquer des intoxications alimentaires» et sa consommation est déconseillée aux personnes vulnérables, comme les enfants, les femmes enceintes ou les plus de 65 ans. Depuis la vidéo du joueur, la demande de lait cru a fortement augmenté, bien qu’il ne soit pas en vente dans les supermarchés britanniques.