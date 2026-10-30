Rien ne va plus pour Jack Grealish !

Jack Grealish a encore fait des siennes. Everton a battu Newcastle hier lors du 4e tour de League Cup (3-1) sans le joueur prêté par Manchester City. Il n’était pas dans l’effectif. La raison ? Il a tout simplement été écarté par David Moyes pour avoir manqué le dernier entraînement avant le match sans autorisation. Sur les bords de la Mersey hier soir, on parlait autant de la qualification des Toffees, du visage séduisant et dynamique de l’équipe, que du nouvel écart de conduite de l’Anglais de 31 ans. On ne connaît pas encore les circonstances de son absence.

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En accord avec la direction incarnée par Angus Kinnear, le directeur général, l’international (39 sélections, 4 buts) écopera également d’une amende. À ce stade, on ne sait pas encore s’il sera convoqué pour la rencontre de Premier League lundi prochain, à nouveau contre les Magpies. Moyes n’a pas souhaité commenter plus que cela la situation. «C’est quelque chose sur lequel je ne souhaite pas trop m’étendre. C’est une décision du club, et je la soutiens. Les membres du club sont les personnes à contacter si vous recherchez plus d’informations.»

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Un communiqué laconique

«Je ne dévoilerai jamais aucune information sur l’équipe», a commenté pour sa part le porte-parole d’Everton, renvoyant au communiqué publié plus tôt pour la rencontre. «Jack Grealish est indisponible pour la sélection en raison d’une infraction au règlement disciplinaire du club.» Les suspicions vont évidemment bon train en Angleterre, où le joueur est connu pour ses sorties nocturnes. Moyes voyait en lui il y a encore quelques jours un joueur «devenu plus mature», qui doit maintenant transmettre son expérience et encaisser la pression pour les autres.

Absent toute la seconde partie de saison dernière pour une opération au pied, Grealish avait connu une période intéressante à Everton (22 matchs toutes compétitions confondues, 2 buts et 6 passes décisives), où il était déjà prêté. Le milieu offensif a plus de mal en ce début d’exercice (8 matchs disputés) après six mois sans jouer, mais voilà qu’il se retrouve encore dans l’œil du cyclone. «Ce qui caractérise Everton, ce sont des valeurs solides, affirmait Moyes hier soir. Les joueurs y adhèrent et c’est ce que nous attendons d’eux sur et en dehors du terrain». La déception est grande.