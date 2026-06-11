CdM 2026 : le Mexique réussit son entrée en lice et domine une faible Afrique du Sud !

C’était le jour le plus attendu par les fans de football. Ce jeudi soir, la Coupe du Monde FIFA 2026 débutait officiellement avec une affiche entre le Mexique et l’Afrique du Sud au stade Azteca de Mexico, pour un remake de l’affiche du Mondial 2010. Après une cérémonie tout en couleurs et festive, à l’image du Mexique, il fallait désormais assurer le spectacle sur le terrain. Pour l’occasion, devant son public, la formation de Javier Aguirre se présentait en 4-3-3 avec notamment Julián Quiñones, meilleur buteur de la Saudi Pro League devant Cristiano Ronaldo, et Raul Jimenez en attaque. Sur le papier, l’Afrique du Sud semblait aussi avoir son mot à dire, surtout avec sa réputation d’équipe joueuse et ce gros noyau de joueurs du club Mamelodi Sundowns.

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Mais cette image des Bafana Bafana et du fameux style Hugo Broos n’a pas réellement été confirmée. Bien au contraire. Avec un niveau technique très faible, les coéquipiers de Teboho Mokoena ont été complètement asphyxiés par une formation mexicaine qui a pris la rencontre par le bon bout. Installé très haut sur le terrain, le Mexique allumait la première mèche. Jimenez se créait la première grosse occasion d’une frappe sèche repoussée par le portier Ronwen Williams (5e). Le premier avertissement avant la sanction, car dans la foulée, après une grossière perte de balle du défenseur Sithole, c’est Julián Quiñones qui ouvrait le score et marquait donc le premier but de cette Coupe du Monde 2026. Il profitait de l’erreur du défenseur pour fusiller Williams et lancer les siens. Dominateur, le Mexique maîtrisait complètement la partie et on se demandait si la rencontre n’allait pas tourner à la correction. Heureusement pour l’Afrique du Sud, la pause fraîcheur, malgré 22 degrés et qui ressemblait plus à une pause publicitaire, cassait le rythme de la première période.

Le Mexique démarre par une victoire méritée

Cela n’empêchait pas le Mexique de se procurer deux grosses occasions, avec ce poteau de Quiñones proche du doublé (42e) et cet arrêt de Williams devant Jimenez. À la pause, le Mexique était logiquement devant, mais on espérait voir une Afrique du Sud bien plus ambitieuse dans le jeu au retour des vestiaires. Cela n’aura pas été le cas. Après seulement 4 minutes en seconde période, Sithole, déjà coupable de la perte de balle sur le but mexicain, était expulsé pour une faute sur Jimenez (49e) en tant que dernier défenseur. Quinze minutes plus tard, sur un excellent centre d’Alvarado, Raul Jimenez faisait le break (67e) et scellait définitivement la victoire de son équipe. Car les Bafana Bafana étaient incapables de réagir, encore moins à 10 contre 11.

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Baladée pendant toute la rencontre, la formation sud-africaine semblait aussi perdre ses nerfs au fil du match. Après un coup de coude sur un défenseur, l’attaquant Themba Zwane était aussi expulsé, laissant son équipe à 9. Un fiasco total pour le coach Hugo Broos, impuissant depuis son banc, qui ne pouvait qu’observer le naufrage collectif des siens. Heureusement pour lui, et malheureusement pour le spectacle, le score ne bougera plus. La fin de match des Mexicains sera toutefois un peu ternie par le rouge reçu par un défenseur (le troisième du match au total). Le Mexique débute parfaitement sa Coupe du Monde (2-0) et fait déjà un grand pas vers la qualification, car avec un Mondial à 48 équipes et les meilleurs troisièmes qualifiés, avoir trois points pourrait déjà suffire mathématiquement. Pour l’Afrique du Sud, ce retour en Coupe du Monde (premier depuis 2010) est à définitivement zapper. L’autre rencontre du groupe aura lieu à 4h du matin entre la Corée du Sud et la République Tchèque.