Ligue 1 : tombeur de l’OM, Monaco frappe un grand coup dans la course à l’Europe

En clôture de la 28e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille pouvait réaliser une belle opération comptable après la lourde défaite du RC Lens, samedi soir, face au LOSC. Opposés à l’AS Monaco, les hommes d’Habib Beye se devaient de l’emporter pour récupérer leur place sur le podium et surtout mettre la pression à la formation artésienne. Pour ce faire, les Phocéens, privés de Greenwood et Kondogbia, se présentaient en 4-4-2 avec Gouiri associé à Aubameyang alors que Traoré, préféré à Nwaneri, et Paixao animaient les ailes. De son côté, Sébastien Pocognoli, bien décidé à marquer les esprits et revenir à hauteur de son adversaire du soir, optait pour un 3-4-1-2 où Balogun était soutenu par Akliouche et Golovin à la pointe de l’attaque. Paul Pogba, de retour dans le groupe, débutait lui sur le banc.

La suite après cette publicité

Un choc, décisif pour la course à la Ligue des Champions, qui ne tardait pas à s’animer. Profitant des espaces laissés par la défense monégasque, l’OM se montrait menaçant mais manquait de précision dans le dernier geste. Sur phase arrêtée, Paixao prenait lui sa chance mais sa frappe passait largement au-dessus des cages asémistes (9e). La première énorme situation était finalement à mettre à l’actif de l’ASM. Après une bonne récupération de balle, Golovin trouvait Akliouche qui armait une reprise acrobatique. Non cadrée (10e). La réponse phocéenne ne se faisait pas attendre. Servi dans la surface par Weah, Traoré progressait et armait une lourde frappe du gauche que Hradecky détournait parfaitement (11e). Une affiche plaisante où les deux formations se rendaient coup pour coup.

Monaco revient dans la course

Au fil des minutes, l’intensité retombait cependant légèrement et les prises de risque se faisaient de plus en plus rares. Sous les yeux du sprinter, Usain Bolt, l’OM repartait à l’attaque et faisait trembler la défense monégasque mais ni Weah (32e), ni Aubameyang (33e) ne trouvaient le cadre. Dans la foulée, Paixao, envoyé en profondeur, contrôlait parfaitement mais butait sur Hradecky, imperturbable (36e). Malgré du rythme, des occasions et l’envie de bien faire, les deux formations rentraient dos à dos à la pause. Au retour des vestiaires, les débats se voulaient toujours aussi animés. À la suite d’un corner phocéen, Paixao se montrait encore en décochant un missile du droit que Lukas Hradecky captait en deux temps devant sa ligne de but (49e). Si les Marseillais semblaient de mieux en mieux, c’est finalement l’ASM qui ouvrait le score.

La suite après cette publicité

Alors que Balogun était tout proche de tromper Rulli, c’est Golovin, à la réception d’un centre parfait de Teze, qui libérait les siens (1-0, 59e). Sonné, l’OM tentait de réagir, à l’image de Pierre-Emile Höjbjerg, auteur d’un véritable missile encore parfaitement boxé par le portier asémiste (66e). Dans un grand soir, le dernier rempart du club de la Principauté s’interposait encore face à Timber (72e). Bien décidé à faire son retard, Habib Beye lançait Nwaneri mais l’ASM faisait le break dans la foulée… Sur un long dégagement d’Hradecky, définitivement précieux ce soir, Balogun prenait le meilleur sur Egan-Riley avant d’ajuster Rulli d’un superbe lob (2-0, 72e). En fin de match, Balerdi entrait côté OM, Fati côté Monaco. Et si Gouiri, un peu chanceux au milieu de la défense monégasque, relançait quelque peu le suspense (2-1, 85e), c’est bien Monaco qui s’offrait une victoire de prestige (2-1). Au classement, l’OM reste au pied du podium et se retrouve désormais sous la pression de l’AS Monaco, à égalité de points. Dans la course à l’Europe, tout reste à faire à six journées de la fin…