« Un immense connard » : les Bleus de 2010 sont fous de rage contre Raymond Domenech

Knysna, épisode II. Mercredi, Netflix a dévoilé le documentaire consacré au fiasco sud-africain de l’équipe de France lors du Mondial 2010. Intitulé Le Bus, les Bleus en grève, il avait pour objectif de revenir sur l’un des moments les plus marquants de l’histoire des Bleus. Mais le résultat n’a pas été du goût de tout le monde. Raymond Domenech, qui dirigeant les Tricolores à l’époque, est très mécontent. Pourtant, il avait donné l’accès total de son journal intime aux réalisateurs et journalistes qui ont travaillé sur ce documentaire. Hier, le coach, qui a dézingué ses joueurs au moment de la compétition traitant certains de "con" ou d’autiste, a publié un très long message pour détruire la plateforme, qui a taclé Domenech hier d’ailleurs.

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Des joueurs en colère contre Domenech

«16 ans après, cela devait être le documentaire de l’explication de la réflexion et de l’analyse posée. Ce fut un réquisitoire extraordinairement violent contre ma personne. Cela devait être un documentaire de bonne tenue où chaque version serait présentée équitablement. Ce fut un film totalement à charge et d’une partialité nauséabonde (…) Je n’aurais jamais validé une telle version car elle ne reflète ni ce que j’ai dit (choisissez les extraits les plus croustillants, coupez, montez, arrangez et vous aurez un film sensationnalité qui n’a d’autre vocation que celle de "remuer la merde" pour faire de l’audimat et de jeter le discrédit sur un homme), ni qui je suis. Je suis meurtri et trahi : cela raisonne comme un viol de mon âme. Un vol de mes émotions d’un moment», a lancé l’ex-sélectionneur.

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Pourtant Le Parisien révèle que Domenech, qui a donné trois sessions d’interviews de 4 à 6 heures, aurait choisi de garder les passages les plus violents de son journal et n’a jamais demandé à les retirer comme l’a assuré une source proche de l’équipe de tournage. Comme l’ancien entraîneur, le journaliste Vincent Duluc, qui officie à L’Equipe et qui est intervenu durant le documentaire, n’a pas apprécié. Idem pour Franck Ribéry, dont Domenech a laissé entendre qu’il serait la fameuse taupe malgré lui. «Mamma Mia Domenech, je t’aime beaucoup. Juste… je garde la vraie histoire pour plus tard. Allez ciao bello.» D’autres joueurs ont également visionné ce documentaire et sont furieux contre Domenech assure Le Parisien. L’un d’entre eux, qui a souhaité rester anonyme, s’est lâché auprès du journal.

Anelka a apprécié le documentaire

«La grande leçon de ce documentaire, c’est vraiment que Raymond Domenech est un immense connard. Dire que je le croyais plus humain. Il nous a niqués jusqu’au bout.» Nicolas Anelka, qui était en conflit avec le sélectionneur, n’a pas réagi publiquement. Mais François Manardo, ancien chef de presse des Bleus, a indiqué à son sujet : «je l’ai eu hier au téléphone et il venait de voir le documentaire. Il m’a dit qu’il avait été bluffé par sa qualité et qu’il ne s’attendait pas à ce que l’atmosphère soit aussi bien retranscrite. Il a trouvé les intervenants excellents, même Raymond.» Sur RMC Sport, il a aussi donné sa version du clash entre le coach et l’attaquant. «Nicolas me confirme le samedi matin qu’il y a eu une altercation, et me dit : “je n’ai jamais insulté le coach, je lui ai dit d’aller se faire foutre, lui et son équipe de merde.”»

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Manardo a conclu en envoyant une dernière pique à l’ancien sélectionneur. «En lisant son message indigné sur X, j’ai d’abord pensé que ce n’était pas lui qui l’avait écrit. Il n’y a pas de faute…(…)Je suis tombé du gratte-ciel en apprenant le coup du journal intime. Avec le recul, je me dis : comment pouvait-on espérer gagner avec un coach qui avait une telle aigreur en lui ?» Ce qui est sûr, c’est que Raymond Domenech est le grand perdant après la diffusion de ce documentaire. Il est critiqué de toutes parts et les joueurs sont très en colère contre lui. Mais connaissant le personnage et son mépris pour ses joueurs, ce n’est pas ce qui l’agace le plus.