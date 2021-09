Qualifs CdM 2022 : Cristiano Ronaldo sauve le Portugal !

Le Portugal s'est fait peur contre l'Irlande. Cristiano Ronaldo a raté un penalty dans les premières minutes et la défense s'est faite punir sur un corner mal géré juste avant la pause. Mais le quintuple Ballon d'Or a évité la défaite dans les derniers instants avant d'offrir la victoire dans le temps additionnel !

Dans les autres rencontres, à noter le nouveau but d'Erling Haaland avec sa sélection, face aux Pays-Bas, les buts made in L1 d'Ünder et Yazici pour la Turquie, rattrapée sur le fil par le Monténégro, et le succès de Malte face à Chypre.

Groupe A :

Portugal 2-1 Irlande : Cristiano Ronaldo (89e, 90+6e) pour le Portugal ; Egan (45e) pour l'Irlande

Luxembourg 2-1 Azerbaïdjan : Pinto (8e), Rodrigues (sp, 28e) pour le Luxembourg ; Makhmudov (67e) pour l'Azerbaïdjan

Groupe F :

Moldavie 0-1 Autriche : Baumgartner (45e)

Danemark 2-0 Écosse : Wass (14e), Maehle (15e)

îles Féroé 0-4 Israël : Zahavi (11e, 44e, 90+2e), Dabbur (52e)

Groupe G :

Turquie 2-2 Monténégro : Ünder (9e), Yazici (30e) pour la Turquie, Marusic (40e), Radunovic (97e) pour le Monténégro

Lettonie 2-1 Gibraltar : Gutkovskis (sp, 50e, 85e), Ciganiks (89e) pour la Lettonie ; De Barr (sp, 71e) pour Gibraltar

Norvège 1-1 Pays-Bas : Haaland (20e) pour la Norvège, Klaassen (36e) pour les Pays-Bas

Groupe H :

Russie - Croatie

Slovénie 1-1 Slovaquie : Stojanovic (42e) pour la Slovénie, Bozenik (32e) pour la Slovaquie

Malte 3-0 Chypre : Attard (43e, 54e), Mbong (46e)