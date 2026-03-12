Menu Rechercher
Francfort doit faire un énorme sacrifice pour garder Kalimuendo

Par Sebastien Denis
Arnaud Kalimuendo avec l'Eintracht Francfort @Maxppp

Arrivé en prêt cet hiver en provenance de Nottingham Forest, Arnaud Kalimuendo s’est bien acclimaté à la Bundesliga. Avec 3 buts et 1 passe décisive en 10 apparitions, il a convaincu les dirigeants de l’Eintracht Francfort de le conserver sur le long terme. La volonté est d’ailleurs réciproque. Selon Sport Bild, l’international Espoirs français se sent si bien en Allemagne qu’il a déjà négocié et validé un futur contrat le liant au club jusqu’en juin 2031. Mais sur le marché des transferts, l’envie ne fait pas tout. Le véritable point de blocage se situe au niveau du portefeuille.

Lors des négociations hivernales avec Nottingham, une option d’achat a été fixée à environ 27 M€. Si elle venait à être levée, l’attaquant tricolore deviendrait tout simplement le transfert le plus cher de l’histoire du club allemand. Or, les finances de l’Eintracht sont dans le rouge vif. La formation allemande s’apprête à clôturer son exercice financier avec des pertes pour la deuxième année consécutive. En l’état actuel, il est impossible pour Francfort de sortir un tel chèque. Afin de s’attacher définitivement les services de l’ancien attaquant du Stade Rennais, la direction allemande est face à une urgence absolue : il va falloir vendre, et vite, pour dégager les liquidités nécessaires avant que l’option n’expire.

