L’attaquant dont rêve le Bayern pour succéder à Harry Kane

Le Bayern Munich pourrait préparer un coup XXL pour l’après-Harry Kane. Selon BILD, Erling Haaland apparaît comme un candidat de rêve pour prendre la succession de l’Anglais dans deux ou trois ans. Une opération aujourd’hui très difficile financièrement, mais que la nouvelle puissance économique du club pourrait rendre envisageable à terme. L’entrepreneur Max Viessmann va en effet acquérir 5 % du Bayern pour 250 millions d’euros, une opération valorisant le club allemand à environ 5 milliards d’euros et lui apportant de nouvelles liquidités.

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Le nom d’Haaland n’est d’ailleurs pas nouveau à Munich. Le Bayern avait déjà tenté de recruter le Norvégien en 2022, lorsqu’il évoluait au Borussia Dortmund, et l’attaquant avait rencontré les dirigeants bavarois avant de finalement choisir Manchester City. Désormais âgé de 26 ans, Haaland pourrait redevenir une option lorsque Kane, qui vient de fêter ses 33 ans, arrivera au terme de son aventure bavaroise. Haaland débarquerait à Munich à 29 ans, pour devenir le « prince héritier » de Kane. Une perspective encore très lointaine et hypothétique, mais que les nouvelles capacités financières du Bayern permettent désormais d’envisager.