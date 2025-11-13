De sa renaissance à Brighton aux portes de l’équipe d’Angleterre, l’inattendu retour en force de Danny Welbeck

À 34 ans, Danny Welbeck connaît une véritable renaissance à Brighton, prouvant que son parcours est encore loin d’être terminé. L’attaquant anglais, formé à Manchester United, a su surmonter des blessures récurrentes et des périodes difficiles, notamment son passage raté à Watford en 2019-2020, où il n’avait inscrit que 2 petits buts en championnat. Depuis son arrivée chez les Seagulls en 2020, Welbeck a progressivement retrouvé son meilleur niveau, enchaînant les saisons productives, avec 11 buts toutes compétitions confondues l’an dernier et déjà 6 buts en 13 rencontres cette saison, dont deux doublés importants face à Chelsea (1-3) et Newcastle (2-1). Son rôle d’avant-centre expérimenté est devenu central pour Brighton, actuellement 11e de Premier League. Il apporte son expérience aux jeunes, à l’image de Georginio Rutter (23 ans).

Le nom de Welbeck a même été évoqué du côté de Manchester United lors du mercato hivernal 2024, alors que le club mancunien cherchait un remplaçant à Anthony Martial, parti libre. Selon The Athletic, Erik ten Hag, alors entraîneur des Red Devils, avait pensé rapatrier l’ancien Gunner pour combler ce vide, saluant son expérience et son héritage après un long passage à Old Trafford. Finalement, Welbeck avait prolongé avec Brighton jusqu’en 2026, mais cette rumeur souligne tout de même l’estime que lui portait son ancien club. Il aurait apporté son expérience, sa qualité technique et sa connaissance du club, représentant une arrivée relativement peu coûteuse pour compléter une signature de premier plan.

La sélection anglaise en ligne de mire

Si son retour à Manchester United n’a pas eu lieu, sa forme actuelle lui ouvre de nouvelles perspectives en sélection anglaise. Danny Welbeck n’a plus joué pour les Three Lions depuis septembre 2018, totalisant 42 sélections pour 16 buts. Pourtant, avec 6 buts en Premier League cette saison et sa constance affichée sous les ordres de Fabian Hürzeler à Brighton, des voix s’élèvent pour réclamer sa convocation. Son coach, Hürzeler, lui-même soutient son joueur en conférence de presse : « je suis convaincu que Danny Welbeck est capable de jouer pour l’Angleterre… Tout le monde dans l’équipe est d’accord, c’est la seule fois où nous en avons parlé ». Avec des absences notables et le potentiel forfait d’Anthony Gordon, Welbeck avait même été mentionné par les médias anglais pour être appelé en renfort pour les matchs face à la Serbie et à l’Albanie en novembre.

Au-delà des statistiques et des rumeurs, c’est surtout sa confiance retrouvée et son efficacité qui marquent la renaissance de Welbeck. Vainqueur de la Premier League avec United en 2009 et 2013 et de la FA Cup avec Arsenal en 2017, il continue de marquer et de faire la différence offensivement. L’an passé, il a même dépassé celle de certains jeunes attaquants comme Rasmus Hojlund ou Joshua Zirkzee, limités respectivement à deux et trois buts. Comme l’a souligné Wayne Rooney : « franchement, j’aimerais bien le voir encore ici, jouer pour Manchester United. Il a marqué tout au long de sa carrière, a surmonté ses blessures et réalise une saison fantastique ». Danny Welbeck, entre constance, expérience et régularité, semble en route pour un ultime chapitre glorieux, qui pourrait inclure un retour en sélection anglaise près de 7 ans après sa dernière apparition, en vue de la Coupe du Monde 2026.