Erling Haaland ne fait pas l’unanimité au Real Madrid

Ça y est, Erling Haaland a retrouvé le chemin des filets en inscrivant un joli but face à Brighton (2-1). À la pointe de Manchester City, le Norvégien est parfaitement installé au sein d’une équipe qui joue sur tous les tableaux. Auteur de 9 buts en 9 journées de Premier League, le Cyborg est parti pour écraser - une fois de plus - la concurrence à son poste. Et pourtant, son cas ne fait pas l’unanimité… au Real Madrid.

D’après Defensa Central, la signature d’Erling Haaland diviserait au conseil d’administration. Si ses performances sont irréprochables certes, c’est plutôt le prix d’une telle opération qui n’enchanterait pas vraiment le club espagnol. Et pour cause, les Merengues seraient sous le charme d’un autre joueur mancunien : Julian Alvarez. L’Argentin serait moins cher, logiquement, que son coéquipier et représenterait une option viable à l’avenir. Cela dit, le nom qui met tout le monde d’accord au Real Madrid reste celui de Kylian Mbappé, qui sera évidemment visé dès l’ouverture du mercato estival 2024. De quoi laisser les Skyblues tranquilles.