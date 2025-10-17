Énorme polémique pour Adrien Rabiot

Didier Deschamps et son staff ne se sont pas fait des amis. En septembre dernier déjà, le sélectionneur national et ses équipes avaient été pointés du doigt par le Paris Saint-Germain après les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé. Un mois plus tard, les pensionnaires du Parc des Princes n’ont pas apprécié la gestion et la communication autour du cas Bradley Barcola, lui aussi sur le flanc. Le Real Madrid a également été très inquiet concernant le cas Kylian Mbappé. Touché à la cheville, le Français ne s’est pas entraîné durant ses premiers jours à Clairefontaine.

Rabiot est revenu blessé à Milan

Puis, il a été titularisé face à l’Azerbaïdjan avant de sortir sur blessure et retourner à Madrid, où on n’a pas forcément compris la gestion du staff tricolore. Mais plus de peur que de mal pour KM10, qui devrait être apte dès ce week-end. Ce qui ne sera pas le cas d’Adrien Rabiot. Convoqué par DD pour ce rassemblement du mois d’octobre, le Duc a joué 70 minutes contre l’Azerbaïdjan (il a marqué un but, ndlr) et n’a pas été utilisé lundi face à l’Islande. Ce qui n’était pas une surprise puisque Deschamps avait révélé lors de la conférence d’avant-match que Rabiot avait reçu un «coup». Mais cela ne semblait pas être si grave.

Hier, l’AC Milan a donné des nouvelles de son joueur. Et elles n’étaient pas très bonnes. Les Rossoneri ont annoncé qu’il souffre d’une lésion au «muscle soléaire (mollet) après avoir effectué de nouveaux examens médicaux» et qu’il sera examiné de nouveau d’ici à une dizaine de jours. Très rapidement, plusieurs médias italiens, dont la Gazzetta dello Sport, ont évoqué une absence d’environ un mois pour le milieu tricolore. Un vrai coup dur pour Massimiliano Allegri et les Lombards, tant Rabiot s’était parfaitement intégré au sein de sa nouvelle équipe. Les Milanais sont d’ailleurs très en colère après cette blessure.

Un couac qui pose question

Eurosport révèle ce vendredi qu’en apprenant la blessure de l’ancien joueur du PSG et de l’OM, le club italien est très «irrité». L’AC Milan n’a pas compris pourquoi Rabiot a fait le voyage en Islande, où il était sur le banc. Eurosport précise que cela prouve que le staff tricolore pensait que le pépin de Rabiot était «minime». Ce qui n’est pas le cas comme l’ont prouvé les premiers examens réalisés de l’autre côté des Alpes. «Comment pouvait-il être sur le banc face à l’Islande lundi s’il avait une lésion ?», a pesté une source du club auprès de nos confrères. La Gazzetta dello Sport n’a pas compris non plus la gestion du Duc.

«De retour à Milanello mercredi, Rabiot a passé une IRM hier afin d’évaluer la douleur au mollet gauche dont il a souffert lors de son match contre l’Italie. Cette gêne a incité Deschamps à le laisser sur le banc pour le deuxième match, contre l’Islande, mais pas à le renvoyer prématurément chez lui comme Mbappé. L’examen a révélé une lésion du soléaire, qui sera réévaluée dans une dizaine de jours. L’hématome étant probablement résorbé, il subira des examens complémentaires. On estime que l’ancien joueur de l’OM sera absent environ un mois et pourra donc être de nouveau disponible après la trêve.» La publication au papier rose ajoute que Rabiot aimerait revenir plus vite, mais l’AC Milan ne veut pas prendre de risque. Le Corriere dello Sport ajoute de son côté : «Milan est troublé par la gestion superficielle de ses joueurs, en premier lieu Rabiot et aussi Christian Pulisic, blessé avec les USA». Après le PSG et le Real Madrid, c’est au tour de l’AC Milan de l’avoir mauvaise contre DD.