Affaire Negreira, Barça : Joan Laporta s’est justifié auprès de l’UEFA et de la FIFA

Dans l’œil du cyclone en raison de l’affaire Negreira qui monopolise l’actualité du club, le Barça a réagi auprès de l’UEFA et de la FIFA ce jeudi. Alors que le club blaugrana fait actuellement l’objet d’une enquête menée par l’instance du football européen, son président Joan Laporta a tenu à rédiger une lettre dédiée aux dirigeants des deux organisations, les exhortant à patienter et à «s’abstenir de faire des déclarations publiques».

Cette prise de position de Joan Laporta fait écho aux dernières sorties médiatiques de Gianni Infantino, président de la FIFA, et d’Alexsander Ceferin, président de l’UEFA. En mars dernier, le premier avait brièvement donné son avis sur l’affaire Negreira : «Nous sommes inquiets de ce qui se passe. Nous verrons bien ce qu’il s’est passé», avait-il déclaré. Le deuxième s’était lui montré plus tranchant, qualifiant la situation d’ «extrêmement grave», avant de diligenter l’ouverture d’une enquête sur l’affaire. Par le biais de cette lettre, Joan Laporta espère ainsi faire redescendre la pression et gagner en crédibilité.

