Mercato : le Real Madrid veut faire une économie de près de 130 M€ !

La situation financière du Real Madrid n’est pas aussi catastrophique que celle du FC Barcelone. Pourtant, Florentino Pérez compte ses sous. Entre la rénovation XXL du Santiago Bernabéu et les effets de la crise financière liée à la pandémie de coronavirus, le patron de la Casa Blanca ne dépense plus sans compter. La preuve, hormis le mercato estival 2019 (avec les arrivées de Hazard, Jovic, Mendy et Militão entre autres pour plus de 200 M€), Pérez s’est montré capable d’être totalement inactif durant plusieurs marchés des transferts.

Et aujourd’hui, la priorité du dirigeant madrilène est de faire de grosses économies. S’il est bien décidé à faire une exception pour le recrutement de Kylian Mbappé (prime à la signature + salaire), Pérez veut donner un grand coup de balai. Et ce matin, Sport souligne que ces économies pourraient se chiffrer à près de 130 M€. Sans surprise, plusieurs éléments en fin de contrat ne seront pas conservés, ce qui permettra de voir partir de gros salaires.

On pense bien sûr à Gareth Bale (32 ans). Le Gallois est rentré à Madrid pour honorer sa dernière année de contrat à 15 M€. Rapidement blessé, il est l’un des flops industriels les plus cuisants pour le Real. Sa huitième saison sous le maillot merengue sera sa dernière. À 33 ans, Marcelo ne sera pas prolongé lui non plus. Aucun grief contre le Brésilien, mais le poids des années lui a logiquement fait perdre sa place. Et Madrid ne dit pas non à l’idée d’économiser 8 M€ annuels de salaire.

Madrid veut se débarrasser de plusieurs gros salaires

Longtemps annoncé comme l’un des protégés de Zinedine Zidane durant la période dorée des Merengues, Isco (29 ans) ne s’est jamais imposé pour autant. Grande promesse à son arrivée dans la capitale en 2013, l’ancien Malagueño ne sera pas conservé. Ce matin, AS en a même rajouté une couche en annonçant qu’Ancelotti l’a effacé de ses plans. Ça fait 6 M€ annuels en moins. Enfin, viennent les flops que le Real Madrid aimerait revendre.

À commencer par Eden Hazard (30 ans). Le Belge n’est plus titulaire, mais son contrat court jusqu’en 2024. Acheté pour 160 M€, l’ancien joueur de Chelsea est clairement à vendre. Madrid espère en tirer 50 M€ et se débarrasser de son salaire annuel de 13 M€. Idem pour Luka Jovic (23 ans). Le Serbe est lui aussi lié jusqu’en 2024 et touche 5 M€ pour cirer le banc de touche. Madrid voudrait s’en séparer contre 30 M€. À bon entendeur…